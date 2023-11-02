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Главное Политика

Армения предложила России соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута

Армения предложила России соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута

Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом на брифинге заявил вице-спикер парламента, член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Акоп Аршакян.

«За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», – заявил он.

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