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Программа визита Анналены Бербок в Азербайджан

Программа визита Анналены Бербок в Азербайджан

Обнародована программа визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Азербайджан.

Об этом сообщили в посольстве Германии в Азербайджане, передает АПА.

Германский министр встретится с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, затем в МИД Азербайджана состоится совместная пресс-конференция.

«Германия работает над устойчивым миром, политической и экономической диверсификацией региона, а также тесными и хорошими отношениями с ЕС. Для этого в регионе очень важно доверие и примирение. Целью является всеобъемлющий мир посредством переговоров, чтобы азербайджанцы и армяне могли жить в мире и безопасности в пределах своих национальных границ. С этой целью мы поддерживаем скорейшее возобновление трехсторонних переговоров при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля и поддерживаем любые отношения, которые способствуют миру и стабильности для народов Южного Кавказа», – заявил пресс-секретарь посольства Марсель Вьетор.

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