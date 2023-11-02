По итогам визита Макрона Казахстан нарастит поставки конины во Францию

158 Просмотров

Казахстан планирует увеличить поставки конины в Францию.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин, комментировавший итоги прошедшего в среду визита в Астану президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Разговаривали с французами по экспорту конины, поскольку Франция – страна, которая конину потребляет. У нас есть 32 поставщика, которые поставляют конину в Японию. Нам надо также нарастить объемы поставок [конины] во Францию», – отметил Жумангарин.

«Вчера угощали их тоже [французскую делегацию] мясом. Попросили добавку», – сказал вице-премьер, отметив, что в Казахстане в 2023 году хорошие показатели по производству конины, наблюдается рост поголовья лошадей.