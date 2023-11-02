ОАЭ примут у себя 1 тыс. детей из сектора Газа для оказания им медпомощи

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился принять в стране 1 тыс. палестинских детей из сектора Газа для оказания им медицинской помощи.

Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Предполагается, что дети из палестинского анклава, пострадавшие в ходе боевых действий, получат возможность пройти необходимый курс лечения или реабилитации в государственных медицинских учреждениях в сопровождении своих родственников. Как отмечает агентство, президент ОАЭ обсудил соответствующую инициативу с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.

Каким образом дети и их сопровождающие смогут покинуть находящийся в блокаде анклав, агентство не уточнило.