Главнокомандующий ВСУ Залужный: «Глубокого и красивого прорыва не будет»

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Украинская армия не смогла совершить прорыв, конфликт зашел в тупик. Помешали минные поля и способность России уничтожать западную технику. Ситуацию изменит только резкий технологический скачок, заявил изданию The Economist главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

По его информации, за пять месяцев контрнаступления военным удалось продвинуться лишь на 17 километров. Валерий Залужный сравнил конфликт в Украине с Первой мировой войной. Он заявил, что обе армии достигли такой степени развития технологий, что зашли в тупик.

«Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет. <…> И не пройдя даже половины пути, я понял, что мы находимся именно там, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня поставил в ступор и нас, и наших врагов», — сказал он.

Валерий Залужный сообщил, что по учебникам НАТО и собственным расчетам украинского командования армия могла бы продвигаться со скоростью 30 километров в день, но произошло по-другому. Большое количество солдат погибли на минных полях, а российские подразделения успешно уничтожали западную технику. Главком пытался решить проблему отставкой командиров и ротацией солдат, но это не помогло.

Он призвал к инновациям в области беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских возможностей и оборудования для разминирования, в том числе роботизированного. Валерий Залужный заявил, что нужно объединить существующие технологии, чтобы достичь успеха.