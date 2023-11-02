Главнокомандующий ВСУ Залужный: «Глубокого и красивого прорыва не будет» |
3 года назад азербайджанские войска освободили еще 8 сел |
Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео) |
Расходы на соцвыплаты в Азербайджане повысятся |
ММ осудил визит депутатов Европарламента в Армению |
Обращение Ильхама Алиева на тему неоколониализма распространено в качестве официального документа ООН: детали |
Азербайджанские футболисты разгромили сборную Португалии |
Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты подошли к городу Газа |
UNEC готов основать филиал университета в Карабахе |
Главное Политика

СМИ: Байден уверен в скорой отставке Нетаньяху

СМИ: Байден уверен в скорой отставке Нетаньяху

Президент США Джо Байден придерживается мнения, что политическая карьера израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху близка к своему завершению.

Об этом сообщило издание Politico, сославшись на высокопоставленных американских чиновников.

Как указано в статье, глава государства уже обсудил этот вопрос со своими главными советниками. Более того, в ходе своей поездки в Израиль он обменялся мнениями по данному поводу непосредственно с Нетаньяху.

Вашингтон не исключает, что действующий глава израильского правительства продержится на своем посту еще несколько месяцев — до окончания начальной фазы боевых действий в рамках операции в секторе Газа. Однако, по словам одного из источников, администрация США уверена в скором завершении политической карьеры зарубежного премьер-министра.

«Израильскому обществу придется расплачиваться за то, что произошло», — подчеркнул другой чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Согласно информации издания, граждане Израиля могут возложить на Нетаньяху ответственность за военно-политические ошибки властей. В связи с этим Байден во время беседы с главой правительства рекомендовал ему подумать об уроках, которыми он может поделиться со своим преемником.

Теги:
Из этой рубрики
В Армении надеются на решение с Азербайджаном вопроса анклавов
Политика

В Армении надеются на решение с Азербайджаном вопроса анклавов

2023/11/02, 09:53
СМИ: Байден уверен в скорой отставке Нетаньяху
Политика

СМИ: Байден уверен в скорой отставке Нетаньяху

2023/11/02, 09:26
Блинкен отправится в Турцию
Политика

Блинкен отправится в Турцию

2023/11/01, 21:25
ММ осудил визит депутатов Европарламента в Армению
Политика

ММ осудил визит депутатов Европарламента в Армению

2023/11/01, 21:13
Обращение Ильхама Алиева на тему неоколониализма распространено в качестве официального документа ООН: детали
Политика

Обращение Ильхама Алиева на тему неоколониализма распространено в качестве официального документа ООН: детали

2023/11/01, 20:50
Иордания срочно отзывает своего посла в Тель-Авиве
Политика

Иордания срочно отзывает своего посла в Тель-Авиве

2023/11/01, 18:38
Французские правозащитники отрицают этническую чистку в Карабахе (фото)
Политика

Французские правозащитники отрицают этническую чистку в Карабахе (фото)

2023/11/01, 18:00
Энгин Озер: Эрдоган прав, государство не должно бомбить школы и больницы
Политика

Энгин Озер: Эрдоган прав, государство не должно бомбить школы и больницы

2023/11/01, 17:25
Бербок едет в Баку
Политика

Бербок едет в Баку

2023/11/01, 17:16