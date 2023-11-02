СМИ: Байден уверен в скорой отставке Нетаньяху

183 Просмотров

Президент США Джо Байден придерживается мнения, что политическая карьера израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху близка к своему завершению.

Об этом сообщило издание Politico, сославшись на высокопоставленных американских чиновников.

Как указано в статье, глава государства уже обсудил этот вопрос со своими главными советниками. Более того, в ходе своей поездки в Израиль он обменялся мнениями по данному поводу непосредственно с Нетаньяху.

Вашингтон не исключает, что действующий глава израильского правительства продержится на своем посту еще несколько месяцев — до окончания начальной фазы боевых действий в рамках операции в секторе Газа. Однако, по словам одного из источников, администрация США уверена в скором завершении политической карьеры зарубежного премьер-министра.

«Израильскому обществу придется расплачиваться за то, что произошло», — подчеркнул другой чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Согласно информации издания, граждане Израиля могут возложить на Нетаньяху ответственность за военно-политические ошибки властей. В связи с этим Байден во время беседы с главой правительства рекомендовал ему подумать об уроках, которыми он может поделиться со своим преемником.