Шотландский клуб заблокировал абонементы сторонников Палестины

75 Просмотров

Руководство шотландского «Селтика» приняло решение приостановить действие абонементов фанатов команды, которые поддержали Палестину в матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

Клуб пошёл на этот шаг после того, как члены фанатского сообщества Green Brigade вывесили баннеры в поддержку Палестины на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским клубом, сообщает The Times.

В клубе сообщили, что запрет связан с поведением болельщиков из-за использования пиротехники и оскорбительных высказываний и не является ответной мерой на демонстрацию поддержки Палестины.