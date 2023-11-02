3 года назад азербайджанские войска освободили еще 8 сел |
Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео) |
Расходы на соцвыплаты в Азербайджане повысятся |
ММ осудил визит депутатов Европарламента в Армению |
Обращение Ильхама Алиева на тему неоколониализма распространено в качестве официального документа ООН: детали |
Азербайджанские футболисты разгромили сборную Португалии |
Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты подошли к городу Газа |
UNEC готов основать филиал университета в Карабахе |
Баку и Исламабад обсудили вопросы военного сотрудничества (фото, видео) |
Главное Спорт

Шотландский клуб заблокировал абонементы сторонников Палестины

Шотландский клуб заблокировал абонементы сторонников Палестины

Руководство шотландского «Селтика» приняло решение приостановить действие абонементов фанатов команды, которые поддержали Палестину в матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

Клуб пошёл на этот шаг после того, как члены фанатского сообщества Green Brigade вывесили баннеры в поддержку Палестины на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским клубом, сообщает The Times.

В клубе сообщили, что запрет связан с поведением болельщиков из-за использования пиротехники и оскорбительных высказываний и не является ответной мерой на демонстрацию поддержки Палестины.

Теги:
Из этой рубрики
Шотландский клуб заблокировал абонементы сторонников Палестины
Спорт

Шотландский клуб заблокировал абонементы сторонников Палестины

2023/11/02, 01:00
Азербайджанские футболисты разгромили сборную Португалии
Спорт

Азербайджанские футболисты разгромили сборную Португалии

2023/11/01, 20:35
Азербайджан победил Кувейт и сыграет в плей-офф ЧМ по мини-футболу
Спорт

Азербайджан победил Кувейт и сыграет в плей-офф ЧМ по мини-футболу

2023/10/31, 23:15
Израильские футболисты будут принимать соперников в Венгрии
Спорт

Израильские футболисты будут принимать соперников в Венгрии

2023/10/31, 21:51
Азербайджанские футболистки разгромили Черногорию
Спорт

Азербайджанские футболистки разгромили Черногорию

2023/10/31, 18:01
"Золотой мяч" в восьмой раз достался Месси (видео)
Спорт

«Золотой мяч» в восьмой раз достался Месси (видео)

2023/10/31, 01:48
Наши футболисты победили Египет и досрочно вышли в следующий этап ЧМ
Спорт

Наши футболисты победили Египет и досрочно вышли в следующий этап ЧМ

2023/10/29, 20:27
Азербайджанская каратистка - трехкратная чемпионка мира
Спорт

Азербайджанская каратистка – трехкратная чемпионка мира

2023/10/28, 16:47
Фабио Капелло проведет в Баку семинар и тренировку
Спорт

Фабио Капелло проведет в Баку семинар и тренировку

2023/10/28, 00:24