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Минниханов велел собрать гумпомощь для палестинцев

Минниханов велел собрать гумпомощь для палестинцев

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Газы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Рустам Минниханов дал поручение правительству Республики Татарстан организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Газы. Ответственным лицом определен вице-премьер, курирующий социальный блок в правительстве, Лейла Фазлеева. В связи с обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших, раис (глава) республики призывает предприятия, а также жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство республики сейчас прорабатывает вопросы по месту сбора и перечню необходимых товаров и продовольствия.

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