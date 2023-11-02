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3 года назад азербайджанские войска освободили еще 8 сел

3 года назад азербайджанские войска освободили еще 8 сел

2 ноября 2020 года в результате контртеррористической операции ВС Азербайджана освободили 8 сел из-под армянской оккупации.

Об этом в тот же объявил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаглы, Гоша Булаг Джабраильского района, села Дере Гилатаг, Беюк Гилатаг Зангиланского района, села Ишыглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан!», – заявил Ильхам Алиев 2 ноября.

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