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Глава Дагестана проигнорировал просьбу Хабиба не наказывать погромщиков

Глава Дагестана проигнорировал просьбу Хабиба не наказывать погромщиков

Глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова о прощении, заявил, что участники беспорядков в аэропорту Махачкалы — равны перед законом, а те, кто устраивал погромы, понесут ответственность.

«Я глубоко уважаю Хабиба <…>, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет конечно. <…> Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — сказал Меликов, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

Глава Дагестана уточнил, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых трое сотрудников полиции попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах. «За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. <…> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <…> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — добавил Меликов.

В то же время, по словам главы региона, те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут.

Ранее Нурмагомедов на своей странице в Instagram репостнул публикацию чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, в которой тот обратился к властям Дагестана с просьбой «не ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать». «Покажите жест добра, что и вы навстречу идете и амнистию даете. И если повторится, накажите более строго», — написал Магомедов.

«Аллах прощающий и любит прощающих», — добавил Нурмагомедов к репосту. Позже пост пропал из аккаунта бойца.

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