Глава Дагестана проигнорировал просьбу Хабиба не наказывать погромщиков

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Глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова о прощении, заявил, что участники беспорядков в аэропорту Махачкалы — равны перед законом, а те, кто устраивал погромы, понесут ответственность.

«Я глубоко уважаю Хабиба <…>, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет конечно. <…> Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — сказал Меликов, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

Глава Дагестана уточнил, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых трое сотрудников полиции попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах. «За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. <…> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <…> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — добавил Меликов.

В то же время, по словам главы региона, те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут.

Ранее Нурмагомедов на своей странице в Instagram репостнул публикацию чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, в которой тот обратился к властям Дагестана с просьбой «не ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать». «Покажите жест добра, что и вы навстречу идете и амнистию даете. И если повторится, накажите более строго», — написал Магомедов.

«Аллах прощающий и любит прощающих», — добавил Нурмагомедов к репосту. Позже пост пропал из аккаунта бойца.