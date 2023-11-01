Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео) |
Расходы на соцвыплаты в Азербайджане повысятся |
ММ осудил визит депутатов Европарламента в Армению |
Обращение Ильхама Алиева на тему неоколониализма распространено в качестве официального документа ООН: детали |
Азербайджанские футболисты разгромили сборную Португалии |
Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты подошли к городу Газа |
UNEC готов основать филиал университета в Карабахе |
Баку и Исламабад обсудили вопросы военного сотрудничества (фото, видео) |
Французские правозащитники отрицают этническую чистку в Карабахе (фото) |
Главное Мнения

Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео)

Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео)

Правозащитник Вардан Арутюнян высказал свое мнение о прошлом, настоящем и будущем Армении в политической и общественной жизни региона, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«Мы всегда были уверены, что Россия поможет решить наши проблемы. Мы всегда надеялись на других, но никто никогда нам не помогал. Сегодня мы должны понять, что если хотим жить в мире в этом регионе, жить без проблем, то должны без посредников вести переговоры с нашими соседями.

История – хороший учитель. Главное – иметь желание учиться, иначе никакая школа нам не поможет», – отметил он.

«Мы всегда говорили, что выбранный нами путь приведет нас к гибели, мы говорили, что надо стремиться к достойному миру. В итоге вы получили позорное поражение. В наших бедах мы не должны обвинять Россию или Азербайджан. Мы расплачиваемся за свои ошибки.

Если бы мы раньше вернули азербайджанские земли, то спокойно жили бы в мире. И сегодня мы должны умолять, чтобы получить этот мир», – считает Арутюнян.

«Вы спрашиваете, считаю я ли реальным подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном? Конечно же, да. Я считаю это не только реальным, но и обязательным, неизбежным и необходимым. Другого варианта у нас нет. Иначе может начаться новая война», – заявил правозащитник.

Теги:
Из этой рубрики
Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео)
Мнения

Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео)

2023/11/01, 22:50
Михаил Финкель: Если надо, мы сотрем в порошок Иран
Мнения

Михаил Финкель: Если надо, мы сотрем в порошок Иран

2023/11/01, 13:00
Израильский историк против использования жёлтой звезды
Мнения

Израильский историк против использования жёлтой звезды

2023/11/01, 01:00
Глава Дагестана назвал участников беспорядков «жалкими животными» (видео)
Мнения

Глава Дагестана назвал участников беспорядков «жалкими животными» (видео)

2023/11/01, 00:25
Политологи Аббасов, Сатпаев, Арьков и Васадзе ответили на четыре важных вопроса
Мнения

Политологи Аббасов, Сатпаев, Арьков и Васадзе ответили на четыре важных вопроса

2023/10/31, 16:09
Тофиг Зульфугаров: Путин уже заявлял о том, что никакой он ему не друг
Мнения

Тофиг Зульфугаров: Путин уже заявлял о том, что никакой он ему не друг

2023/10/30, 17:06
Украина уступает России в войне дронов, считают эксперты Bussiness Insider
Мнения

Украина уступает России в войне дронов, считают эксперты Bussiness Insider

2023/10/30, 00:31
Бадалян: Пашинян избегает контактов с Путиным
Мнения

Бадалян: Пашинян избегает контактов с Путиным

2023/10/29, 19:42
Бадалбейли: Становится стыдно, когда смотришь эти передачи
Мнения

Бадалбейли: Становится стыдно, когда смотришь эти передачи

2023/10/29, 12:54