Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео)

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Правозащитник Вардан Арутюнян высказал свое мнение о прошлом, настоящем и будущем Армении в политической и общественной жизни региона, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«Мы всегда были уверены, что Россия поможет решить наши проблемы. Мы всегда надеялись на других, но никто никогда нам не помогал. Сегодня мы должны понять, что если хотим жить в мире в этом регионе, жить без проблем, то должны без посредников вести переговоры с нашими соседями.

История – хороший учитель. Главное – иметь желание учиться, иначе никакая школа нам не поможет», – отметил он.

«Мы всегда говорили, что выбранный нами путь приведет нас к гибели, мы говорили, что надо стремиться к достойному миру. В итоге вы получили позорное поражение. В наших бедах мы не должны обвинять Россию или Азербайджан. Мы расплачиваемся за свои ошибки.

Если бы мы раньше вернули азербайджанские земли, то спокойно жили бы в мире. И сегодня мы должны умолять, чтобы получить этот мир», – считает Арутюнян.

«Вы спрашиваете, считаю я ли реальным подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном? Конечно же, да. Я считаю это не только реальным, но и обязательным, неизбежным и необходимым. Другого варианта у нас нет. Иначе может начаться новая война», – заявил правозащитник.

