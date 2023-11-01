Минфин раскрыл прогноз по ВВП

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Темпы роста ВВП в базовом сценарии в 2024 году составят 2,4% или 118,4 млрд манатов. По сравнению с базовым сценарием реальный рост в оптимистичном сценарии составит 3,3 процента (на 0,9 процентных пункта больше), или 128,7 миллиарда манатов (10,3 млрд. манатов), а при пессимистичном сценарии реальный рост составит -0,1 процента (на 2,5 процентных пункта меньше) или 103,0 млрд. манат (15,4 млрд манат меньше).

Об этом говорится в обнародованном Минфином проекте сводного и государственного бюджета на 2024 год.

А темпы роста ненефтяного ВВП в базовом сценарии в 2024 году составят 4,6%, или 84,2 миллиарда манатов. Реальный рост в оптимистичном сценарии по сравнению с базовым составит 5,8% (на 1,2 процентных пункта больше), или 87,4 млрд. манатов (3,2 млрд манатов больше), а при пессимистичном сценарии реальный рост составит 0,7% (на 3,9 процентных пункта меньше) или 78,5 млрд. манат (5,7 млрд. манатов меньше).