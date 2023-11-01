В ООН назвали зверством удар по лагерю беженцев в секторе Газа (видео)

207 Просмотров

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффит выступил с заявлением по итогам визита в Израиль, где осудил израильские атаки на сектор Газа.

«Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», – сказал Гриффитс.

Ранее МВД палестинского анклава сообщило, что в результате атаки на лагерь для беженцев Джебалия погибшими и ранеными стали 400 человек.

