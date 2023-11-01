Баку и Исламабад обсудили вопросы военного сотрудничества (фото, видео)

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1 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим Сухопутными войсками Вооружённых Сил Исламской Республики Пакистан генералом Асимом Муниром. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Накануне встречи пакистанская делегация посетила Аллею шехидов, где почтила светлую память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, прозвучали Государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Министр отметил, что двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях. Было рассказано о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана , Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, генерал А.Мунир выразил соболезнования по поводу наших шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета Азербайджана. Была отмечена важность подобных встреч в развитии военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Гость подчеркнул необходимость проведения переговоров и расширения связей между штабами армий двух стран.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Затем состоялась встреча первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с пакистанской делегацией.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе, было подчеркнуто, что военное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном развиваются по восходящей линии. Была отмечена важность повышения интенсивности проведения совместных двусторонних и трехсторонних учений.

Затем в штабе ВВС состоялась встреча пакистанской делегации с заместителем министра обороны – командующим ВВС генерал-лейтенантом Рамизом Таировым. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.