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ММ осудил визит депутатов Европарламента в Армению

ММ осудил визит депутатов Европарламента в Армению

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям осудил визит ряда депутатов Европарламента в Армению, в ходе которого они провели встречи с представителями самораспустившегося незаконного сепаратистского режима. Об этом говорится в сообщении парламента.

В заявлении говорится, что депутаты Европарламента Николя Бей, Марион Марешаль и Винченцо Софо нарушили все правила и нормы поведения парламентария, установили прямые контакты с бежавшими из Карабахского региона Азербайджана представителями самораспустившегося сепаратистского режима.

В комитете выразили решительный протест и глубокую озабоченность в связи с провокационным, неэтичным и незаконным поведением депутатов.

Согласно заявлению, подобные действия являются ярким примером истинных намерений так называемых “глашатаев демократии” и открытой поддержкой сепаратистов.

«Представители Европейского парламента, продолжающие свою традиционную политику, еще в 1988 году, после массового изгнания азербайджанцев из Армении приняли резолюцию под названием “Ситуация в Советской Армении”, в которой выразили поддержку территориальным претензиям Армении и закрыли глаза на нарушение прав азербайджанцев», – напомнили в комитете.

В комитете отметили, что депутаты Европарламента, в частности представляющие Францию, грубо вмешиваются во внутренние дела региона Южного Кавказа, и стремятся посеять здесь хаос.

«Встретившись с бывшим “лидером” самораспустившегося сепаратистского режима, эти европарламентарии в очередной раз продемонстрировали международному сообществу, насколько лицемерными они являются», – подчеркнули в комитете.

Комитет Милли Меджлиса в своем заявлении потребовал от руководства Европарламента не только дать соответствующую оценку этим провокациям, но и прекратить использование гуманитарных вопросов в политических и провокационных целях, а также вмешательство во внутренние дела Южно-Кавказского региона, тем самым предотвратить попытки подрыва мирного процесса.

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