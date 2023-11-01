Французские правозащитники отрицают этническую чистку в Карабахе (фото)

309 Просмотров

Французская правозащитная организация Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience” (CAP Freedom of Conscience) подтвердила, что не было никакой этнической чистки со стороны Азербайджана в отношении карабахских армян.

Об этом говорится в публикации CAP-LC в ответ на петицию «Европейского центра права и справедливости», которая требует приостановить членство Азербайджана в Совете Европы, пишет «Репорт».

По итогам мониторинга, проведенного этой французской организацией, подчеркивается, что отсутствие угроз в адрес гражданского населения подтверждал еще сам премьер-министр Пашинян. «Ситуация в целом стабильная. Информация о массовых жертвах среди мирного населения не соответствует действительности. Сегодня прямой угрозы гражданскому населению Карабаха нет”, – заявил в сентябре он.

В свою очередь, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани заявила, что не было зафиксировано никаких инцидентов и случаев жесткого обращения с армянами, проживающими в Карабахе.

В заявлении CAP-LC отмечается, что власти Азербайджана заявили о гарантиях безопасности для карабахских армян, желающих остаться, и запустили специальный электронный инструмент для тех, кто пожелает вернуться: «Веб-портал содержит на нескольких языках, включая армянский, информацию о социальных, экономических и правовых аспектах интеграции карабахских армян в азербайджанское общество».

Таким образом, объективный анализ не подтверждает ни наличия принуждения к отъезду, ни «предотвращения возвращения” и, таким образом, опровергает заявления об “этнической чистке”, считают авторы.

«Организация, как будто по иронии носящая название “Европейский центр права и справедливости”, инициировала петицию с требованием приостановить членство Азербайджана в Совете Европы на тех же основаниях, на которых было приостановлено членство России», – отмечают в CAP-LC, и приводят причины, по которым это требование несправедливо и вводит в заблуждение.

«В отличие от российского вторжения в Украину, Азербайджан действовал на своей собственной территории и в соответствии с международным правом. Операция длилась меньше суток. Визуальные данные подтвердили наличие в Карабахе сотен единиц тяжелой техники, артиллерии и систем противовоздушной обороны, миллионов боеприпасов и десятков укрепленных районов. В то же время миссия ООН, дважды посетившая регион, сообщила об отсутствии разрушений какой-либо гражданской инфраструктуры. Таким образом, целью операции была исключительно военная инфраструктура незаконных вооруженных формирований», – заявили представители организации CAP-LC.

CAP Freedom of Conscience – европейская НПО с консультативным статусом при ООН, созданная в 1995 г. и занимающаяся защитой права на свободу религии и убеждений. Данная организация борется со всеми формами дискриминации, оповещая об этом европейские и международные органы.