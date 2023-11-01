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Французские правозащитники отрицают этническую чистку в Карабахе (фото)

Французские правозащитники отрицают этническую чистку в Карабахе (фото)

Французская правозащитная организация Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience” (CAP Freedom of Conscience) подтвердила, что не было никакой этнической чистки со стороны Азербайджана в отношении карабахских армян.

Об этом говорится в публикации CAP-LC в ответ на петицию «Европейского центра права и справедливости», которая требует приостановить членство Азербайджана в Совете Европы, пишет «Репорт».

По итогам мониторинга, проведенного этой французской организацией, подчеркивается, что отсутствие угроз в адрес гражданского населения подтверждал еще сам премьер-министр Пашинян. «Ситуация в целом стабильная. Информация о массовых жертвах среди мирного населения не соответствует действительности. Сегодня прямой угрозы гражданскому населению Карабаха нет”, – заявил в сентябре он.

В свою очередь, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани заявила, что не было зафиксировано никаких инцидентов и случаев жесткого обращения с армянами, проживающими в Карабахе.

В заявлении CAP-LC отмечается, что власти Азербайджана заявили о гарантиях безопасности для карабахских армян, желающих остаться, и запустили специальный электронный инструмент для тех, кто пожелает вернуться: «Веб-портал содержит на нескольких языках, включая армянский, информацию о социальных, экономических и правовых аспектах интеграции карабахских армян в азербайджанское общество».

Таким образом, объективный анализ не подтверждает ни наличия принуждения к отъезду, ни «предотвращения возвращения” и, таким образом, опровергает заявления об “этнической чистке”, считают авторы.

«Организация, как будто по иронии носящая название “Европейский центр права и справедливости”, инициировала петицию с требованием приостановить членство Азербайджана в Совете Европы на тех же основаниях, на которых было приостановлено членство России», – отмечают в CAP-LC, и приводят причины, по которым это требование несправедливо и вводит в заблуждение.

«В отличие от российского вторжения в Украину, Азербайджан действовал на своей собственной территории и в соответствии с международным правом. Операция длилась меньше суток. Визуальные данные подтвердили наличие в Карабахе сотен единиц тяжелой техники, артиллерии и систем противовоздушной обороны, миллионов боеприпасов и десятков укрепленных районов. В то же время миссия ООН, дважды посетившая регион, сообщила об отсутствии разрушений какой-либо гражданской инфраструктуры. Таким образом, целью операции была исключительно военная инфраструктура незаконных вооруженных формирований», – заявили представители организации CAP-LC.

CAP Freedom of Conscience – европейская НПО с консультативным статусом при ООН, созданная в 1995 г. и занимающаяся защитой права на свободу религии и убеждений. Данная организация борется со всеми формами дискриминации, оповещая об этом европейские и международные органы.

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