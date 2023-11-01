Арестович представил свою предвыборную программу

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович представил свою предвыборную программу.

Среди пунктов — снижение учетной ставки, реформы налоговой системы, на фронте Украина занимает стратегическую оборону, ВСУ старается сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов, появляется ротация мобилизованных.

Особое место в программе Арестовича, который в последние месяцы обвиняет действующие власти в провалах на фронте и в экономике, занимает возможный мир — Украина соглашается на вариант прекращения огня, который предложил бывший госсекретарь США Генри Кисенджер.

«Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем», — предлагает экс-советник ОП Украины.

Многие военные и публичные деятели эту идею уже раскритиковали, потому что она противоположна нынешней позиции Владимира Зеленского — мир только при возвращении к границам 1991 года.