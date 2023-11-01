Энгин Озер: Эрдоган прав, государство не должно бомбить школы и больницы

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Действия Израиля нельзя назвать действиями государства. Об этом Minval.az заявил турецкий политолог Энгин Озер, говоря об палестино-израильском конфликте и отношениях Турции и Израиля.

«После выборов в Турции отношения с Израилем начинали налаживаться, выходили на новый стратегический уровень. Страны договорились совместно разрабатывать месторождения газа в Средиземном море. В улучшении отношений между странами сыграл важную роль президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но поведение израильской армии в Газе, а также реакция Турции на происходящее стали причиной для разрыва отношений между странами. В ближайшее время сотрудничество между странами невозможно», – сказал он.

По его словам, невозможно оправдать и действия ХАМАС в отношении мирного населения Израиля.

«Особенно следует отметить убийство участников музыкального фестиваля – это террористический акт. Но и действия Израиля не похожи на действия государства, они действуют как террористическая организация. В этом смысле президент Эрдоган прав: наносить ракетные удары по школам и больницами – так себя ведут террористические организации, а не государства. Понадобится несколько лет, чтобы отношения между нашими странами после этого вновь восстановились», – предположил политолог.

Дело в том, что турецкое общество забыло, что сделало движение ХАМАС, и как все мы дошли до этой точки, добавил эксперт.

«Люди забыли, что ХАМАС атаковало мирное население в Израиле. Однако в настоящее время люди не воспринимают это, наоборот наблюдается негативная реакция с их стороны против Израиля. Это негативное отношение обращено и против Запада. Потому что Запад, в первую очередь, США, закрывает глаза на правонарушения – они делают такие заявления, которые позволяют Израилю и поощряют его на нарушение прав человека. В таких условиях нарастают антиизраильские и антизападные настроения», – подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что сегодня все мировые СМИ и независимые правозащитные организации находятся под влиянием еврейского лобби.

«Они каждый год делают огромные финансовые вливания в качестве пожертвования в разные СМИ и НПО: примерно 80% компаний, которые делают финансовые пожертвования – это компании еврейского лобби. Поэтому вы не можете принять антиизраильские решения или писать какие-то статьи», – сказал он.

На Западе такое невозможно, только несколько стран могут себе позволить говорить и критиковать Израиль, добавил он.

«Это приведет к ухудшению в отношениях с Западом, СМИ будут писать антитурецкие статьи. Кроме того, после выборов Турция была настроена на улучшение своей экономики через экономические взаимоотношения с Западом, но пока Мехмет Шимшек не может добиться результатов для инвестиций в нашу страну. Инвестиций пока нет, а потом государство пересмотрит эту свою стратегию», – сказал эксперт.

Говоря об отношениях Турции и Запада, эксперт заявил, что потепления не ожидает: «Парламент не ратифицирует вступление Швеции в НАТО, хотя Эрдоган и дал на это согласие. Я не ожидаю также, что они F-16 передадут нам. Сейчас отношения между Турцией и США нельзя назвать союзническими, поскольку на севере Ирака США сбили турецкий БПЛА. После этого говорить о каких-то союзнических отношениях не приходится».

Ниджат Гаджиев