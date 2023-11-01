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В Британии названо главное слово 2023 года

В Британии названо главное слово 2023 года

Британский словарь английского языка Collins Dictionary признал главным словом 2023 года «ИИ» (искусственный интеллект, по-английски — AI). Информация об этом появилась на сайте издательства. В качестве определения ИИ словарь указывает «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».

«Если компьютеры внезапно стали экспертами в самой «человеческой» области — языке, то что будет дальше? Это вопрос будущих дискуссий, исследований и прогнозов, а также достаточное обоснование для того, чтобы Collins выбрал «ИИ» словом года в 2023-м», — говорится в сообщении организации.

Издатели словаря напомнили о появлении в конце 2022 года революционной языковой модели в виде бота ChatGPT, который благодаря технологии нейросети оказался способен отлично имитировать человеческую речь и для многих стал незаменимым помощником в бытовых и рабочих делах. По мнению Collins Dictionary, люди, хоть и «были очарованы» технологией, но также начали беспокоиться о своем будущем.

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