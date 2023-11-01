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Сахиль Бабаев: Посмотрим правде в глаза, образовательное наследие советских времен сильнее, чем западное

Сахиль Бабаев: Посмотрим правде в глаза, образовательное наследие советских времен сильнее, чем западное

Посмотрим правде в глаза, образовательное наследие советских времен было достаточно сильнее, чем западное. Но прикладная работа была возможна только после практического опыта.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе своего выступления на Форуме развития образования в Баку, передает Trend.

«Главной целью, стоящей перед каждым государством, является занятость населения. Мы должны сформировать такую систему, чтобы иметь возможность быстро обучать персонал в соответствии с требованиями общества. В сфере высоких технологий, конечно, всегда есть развитие. Но и зацикливаться чисто в этом профессиональном направлении, тоже было бы неправильно. Например, даже младший техник, обладая высоким мастерством – может создать большую инновацию», – сказал министр.

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