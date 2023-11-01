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В Нахчыване спецназ отработал атаку на передовые боевые позиции условного противника (фото и видео)

В Нахчыване спецназ отработал атаку на передовые боевые позиции условного противника (фото и видео)

В Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыванской автономной республике Азербайджана, проведены командно-штабные учения.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, согласно сценарию учений, для приведения в различную степень боевой готовности, соединения, части и подразделения начали выдвижение в районы боевых действий.

Следующий этап учений предполагал открытие пунктов управления, планирование штабных операций с составлением необходимых отчетов для принятия решений, созданием необходимой связи между подразделениями и организацией всесторонним обеспечением.

На этапе практического осуществления тактических мероприятий, артиллерийские части открыли огонь по позициям условного противника, расположенным на передовой и в глубине.

После артиллерийской подготовки, группам специального назначения была поставлена задача совершить атаку на передовые боевые позиции противника и важные объекты, расположенные на переднем крае обороны противника. После нанесения ударов по позициям противника посредством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), началась атака. В ходе атаки, механизированное подразделение условного противника, направлявшееся для усиления своих оборонительных частей и прекращения атак наших войск, попало в засаду, и было уничтожено группами спецназначения.

Атакуя позиции противника, расположенные в сложной и труднопроходимой горной местности, спецназ провел операцию по проникновению и десантированию, взял позиции и уничтожил живую силу противника.

Ведомство подчеркивает, что при анализе результатов учений, в ходе которых были достигнуты поставленные цели, была дана высокая оценка уровню готовности штабов в деле приведения войск в состояние боеготовности и планирования операций, накоплен большой опыт для дальнейшего совершенствования боевого управления.

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