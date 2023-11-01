В Кремле отреагировали на визит Макрона в Казахстан

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Казахстан — суверенное государство, которое развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Журналисты спросили у Пескова, как в Москве относятся к визиту Макрона. Тот ответил, что Казахстан — это суверенное государство, и развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. При этом у Москвы «исторические отношения, отношения стратегического партнерства» с Астаной.

«Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», — добавил Песков.