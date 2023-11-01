Министр: Согласно нашим прогнозам, в ближайшие три года как минимум три азербайджанских вуза войдут в Топ-800

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Высшие учебные заведения в Азербайджане сейчас занимают более высокие позиции в мировых рейтингах, чем 10 лет назад. Хотелось бы, чтобы азербайджанские вузы вошли в Топ-500.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на проходящем в среду в Баку Форуме развития образования, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Азертадж.

Министр отметил, что для этого необходимо проводить исследования и осуществлять сотрудничество с частным сектором. «Это не происходит внезапно. Потому что [при составлении рейтингов] рассматриваются результаты за 5 лет. Согласно нашим прогнозам, в ближайшие три года как минимум три азербайджанских вуза войдут в Топ-800. Попасть в первую тысячу среди 30 000 университетов мира – это большой успех», – подчеркнул Эмин Амруллаев.