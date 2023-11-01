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МИД Израиля обвинил Боливию в поддержке террора после разрыва дипотношений

МИД Израиля обвинил Боливию в поддержке террора после разрыва дипотношений

Министерство иностранных дел Израиля осудило Боливию за «поддержку терроризма и капитуляцию перед террором» и Ираном после решения боливийского правительства разорвать дипломатические отношения с еврейским государством из-за событий в секторе Газа.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД еврейского государства Лиор Хайат, передает ТАСС.

«Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Израиль осуждает поддержку Боливией терроризма и ее подчинение иранскому режиму», – написал Хайат на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Представитель МИД Израиля подчеркнул, что, «делая этот шаг, правительство Боливии идет рука об руку с террористической организацией ХАМАС, которая убила более 1,4 тыс. израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков».

Вместе с тем, Хайат отметил, что «после смены правительства в Боливии отношения между странами (Израилем и Боливией – прим.) оказались лишены содержания».

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