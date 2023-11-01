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Макрон и Токаев обсудили развитие стратегического партнерства

Макрон и Токаев обсудили развитие стратегического партнерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с лидером Франции Эмманюэлем Макроном обсудил перспективы развития стратегического партнерства двух стран и углубления экономического сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба Токаева по итогам переговоров в узком составе.

«Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-французского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах», – говорится в сообщении.

Токаев отметил, что взаимодействие между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. По его словам, Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в ЕС, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

В свою очередь Макрон дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией и поблагодарил за приглашение посетить Астану.

«Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами», – сказал он.

Макрон отметил, что по итогам визита планируется подписать контракты, которые позволят продвинуть на новый уровень стратегические и экономические отношения между двумя странами.

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