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В России запаниковали из-за заявления Кадырова

В России запаниковали из-за заявления Кадырова

Российские чиновники, вероятно, испытывают все более глубокую обеспокоенность ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии Российской Федерации.

Об этом свидетельствует, в частности, реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки 29 октября в Республике Дагестан.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны. Они отметили, что сторонник главы РФ Владимира Путина высоко оценил его обвинения в адрес стран Запада. Глава Кремля заявил, что они умышленно организовали ситуацию, которая призвана дестабилизировать Россию.

Кадыров, со своей стороны, приказал силам безопасности Чечни немедленно задерживать подстрекателей любых потенциальных беспорядков или «произвести три предупредительных выстрела в воздух, а после этого сделать четвертый – в лоб».

«Реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, во-первых, озабочен сохранением представления о своей непоколебимой поддержке Путина, а во-вторых, – демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая насильственным ответом на возможные будущие беспорядки», – отметили аналитики.

Напомним, распоряжение по жестким задержаниям и даже расстрелам Кадыров отдал представителям МВД и Росгвардии во время совещания в чеченском правительстве.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или произведите три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требования закона, – четвертый выстрел произведите в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», – заявил Кадыров.

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