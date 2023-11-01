«Хамас» опубликовал списки тех, кому разрешено покинуть Газу через КПП «Рафах»

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Палестинское радикальное движение «Хамас» опубликовало список иностранных граждан, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе Египта с анклавом. В него, в частности вошли, граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, а также Индонезии и Иордании.

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00, чтобы облегчить себе процесс перехода»,— говорится в сообщении пограничной службы сектора Газа в Facebook.

В опубликованный «Хамасом» перечень также вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. О каких именно НПО идет речь, не уточняется.