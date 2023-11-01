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«Хамас» опубликовал списки тех, кому разрешено покинуть Газу через КПП «Рафах»

«Хамас» опубликовал списки тех, кому разрешено покинуть Газу через КПП «Рафах»

Палестинское радикальное движение «Хамас» опубликовало список иностранных граждан, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе Египта с анклавом. В него, в частности вошли, граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, а также Индонезии и Иордании.

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00, чтобы облегчить себе процесс перехода»,— говорится в сообщении пограничной службы сектора Газа в Facebook.

В опубликованный «Хамасом» перечень также вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. О каких именно НПО идет речь, не уточняется.

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