«Хамас» опубликовал списки тех, кому разрешено покинуть Газу через КПП «Рафах»

Палестинское радикальное движение «Хамас» опубликовало список иностранных граждан, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе Египта с анклавом. В него, в частности вошли, граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, а также Индонезии и Иордании.
«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00, чтобы облегчить себе процесс перехода»,— говорится в сообщении пограничной службы сектора Газа в Facebook.
В опубликованный «Хамасом» перечень также вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. О каких именно НПО идет речь, не уточняется.