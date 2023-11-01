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Израильский историк против использования жёлтой звезды

Израильский историк против использования жёлтой звезды

Председатель израильского национального мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» Дани Даян не считает уместным использование жёлтой звезды, которую прицепил к пиджаку постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в знак протеста.

«Жёлтая звезда символизирует беспомощность еврейского народа и то, что евреи находятся во власти других. Сегодня у нас независимое государство и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы будем носить сине-белый флаг, а не жёлтую звезду», — сказал Даян, слова которого приводит CNN.

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Израильский историк против использования жёлтой звезды
Мнения

Израильский историк против использования жёлтой звезды

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