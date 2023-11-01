Израильский историк против использования жёлтой звезды

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Председатель израильского национального мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» Дани Даян не считает уместным использование жёлтой звезды, которую прицепил к пиджаку постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в знак протеста.

«Жёлтая звезда символизирует беспомощность еврейского народа и то, что евреи находятся во власти других. Сегодня у нас независимое государство и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы будем носить сине-белый флаг, а не жёлтую звезду», — сказал Даян, слова которого приводит CNN.