Азербайджан и Россия обсуждают инициативы в энергосфере

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Россия и Азербайджан в настоящее время обсуждают несколько новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов.

В частности, ведутся переговоры по наращиванию реверсных поставок российской нефти по нефтепроводу Тихорецк – Баку, участие российских нефтегазовых компаний в новых добывающих проектах на территории Азербайджана, масштабирование их бизнеса по реализации топлива в стране. Об этом сообщает правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«С Азербайджаном работают крупнейшие российские нефтегазовые концерны, которые готовы к расширению взаимодействия. В частности, имеется целый ряд новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов. Задача – консолидировать наши усилия», – отметил Новак.

Кроме того, обсуждались перспективы выстраивания технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения.

Стороны обсудили также расширение сотрудничества в электроэнергетической сфере и развитие возобновляемых источников энергии.

«Был отмечен растущий товарооборот между странами. По итогам 2022 года объем взаимной торговли увеличился на 25%. В январе – августе 2023 года товарооборот прибавил 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении.