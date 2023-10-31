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Госкомпания SOCAR обсудила с Всемирным банком перспективы сотрудничества (фото)

Госкомпания SOCAR обсудила с Всемирным банком перспективы сотрудничества (фото)

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Всемирный банк обсудили перспективы сотрудничества в области добычи нефти и газа, возобновляемых источников энергии, декарбонизации и цифровизации.

Обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с региональным директором Всемирного банка по энергетике и инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье, уточняет «Репорт».

На встрече было выражено удовлетворение долгосрочным эффективным сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирным банком, а также подчеркнута важность реализуемых в энергетическом секторе стратегических проектов, в том числе Южного газового коридора, с точки зрения экономического развития региона и энергетической безопасности Европы.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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