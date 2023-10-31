Россия завершает ротацию миротворцев в Карабахе

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Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджана. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

Завершается ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта.

Совместной группой Азербайджана и КЭР в сопровождении военнослужащих РМК продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты.