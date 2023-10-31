Азербайджан и Россия обсуждают инициативы в энергосфере |
Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео) |
Гагик Агат решил остаться в Карабахском регионе Азербайджана (видео) |
Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум |
При израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 400 человек (видео) |
Азербайджан обеспечил репатриацию женщин и детей из Сирии |
«Розовые пони», украинская война и любовь к Армении |
Ожесточенные бои в Газе (видео, обновлено) |
Канада дала «задний ход»: санкций против Баку не будет |
Главное Мир

Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум

Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум

Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии США выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену с требованием использовать его влияние на Израиль и обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа до 1 ноября.

В противном случае Байден потеряет поддержку большого числа мусульманских избирателей на выборах 2024 года.

В открытом письме на сайте NMDC мусульманские лидеры США призвали Белый дом «срочно выступить за немедленное прекращение огня». Авторы потребовали от администрации Байдена «принять незамедлительные меры по обеспечению прекращения огня до вторника, 31 октября, в 17:00 по времени Восточного побережья США».

Если это требование не будет выполнено, авторы послания пообещали мобилизовать мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы те отказали «в одобрении, поддержке или голосах любому кандидату на предстоящих выборах президента, не выступившему за прекращение огня».

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео)
Мир

Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео)

2023/10/31, 21:21
Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум
Мир

Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум

2023/10/31, 20:11
Погромщики нанесли ущерб аэропорту Махачкалы на 285 млн рублей (видео)
Мир

Погромщики нанесли ущерб аэропорту Махачкалы на 285 млн рублей (видео)

2023/10/31, 19:58
Узбекистан выделяет сектору Газа $1,5 млн
Мир

Узбекистан выделяет сектору Газа $1,5 млн

2023/10/31, 19:29
При израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 400 человек (видео)
Мир

При израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 400 человек (видео)

2023/10/31, 19:13
Премьер Словакии против выделения средств ЕС Украине
Мир

Премьер Словакии против выделения средств ЕС Украине

2023/10/31, 17:49
Британского чиновника уволили за призыв к прекращению огня в Газе
Мир

Британского чиновника уволили за призыв к прекращению огня в Газе

2023/10/31, 17:31
Патрушев: США взорвали «Северные потоки», чтобы Европа не получала газ из России
Мир

Патрушев: США взорвали «Северные потоки», чтобы Европа не получала газ из России

2023/10/31, 17:17
Премьер Египта: Каир не поддастся давлению Израиля и не примет беженцев из Газы
Мир

Премьер Египта: Каир не поддастся давлению Израиля и не примет беженцев из Газы

2023/10/31, 17:10