Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум

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Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии США выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену с требованием использовать его влияние на Израиль и обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа до 1 ноября.

В противном случае Байден потеряет поддержку большого числа мусульманских избирателей на выборах 2024 года.

В открытом письме на сайте NMDC мусульманские лидеры США призвали Белый дом «срочно выступить за немедленное прекращение огня». Авторы потребовали от администрации Байдена «принять незамедлительные меры по обеспечению прекращения огня до вторника, 31 октября, в 17:00 по времени Восточного побережья США».

Если это требование не будет выполнено, авторы послания пообещали мобилизовать мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы те отказали «в одобрении, поддержке или голосах любому кандидату на предстоящих выборах президента, не выступившему за прекращение огня».