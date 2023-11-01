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«Крест на целой области». Из-за погромов туристы отказываются от поездок в Дагестан

«Крест на целой области». Из-за погромов туристы отказываются от поездок в Дагестан

Глава Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров высказался насчет беспорядков в махачкалинском аэропорту и их влиянии на развитие туризма в республике.

По его словам, погромы вызвали массовый отказ туристов от отдыха в северокавказском регионе. Он напомнил, что туристический рынок всегда реагирует на такие события.

«Мы долго восстанавливали имидж безопасной республики, и несколько таких случаев способны поставить крест на целой области», – заявил Саадула Омаров, которого цитирует «Вестник Кавказа».

Глава ассоциации подчеркнул, что из-за погромов людям пришлось отправляться в аэропорт Грозного.

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