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Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами

Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами

30 октября в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге состоялась встреча между начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковником Али Нагиевым и генеральным секретарем Организации Марией Пейчинович Бурич, на которой азербайджанская сторона подписала Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами.

Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности.

Согласно информации, генеральный секретарь расценил присоединение Азербайджана к этой Конвенции как важное событие, говоря о двусторонних отношениях, сложившихся на протяжении многих лет, выразил уверенность в том, что сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться.

Генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич отметила, что Совет Европы всегда придавал большое значение сохранению мира на Южном Кавказе, и организация может оказать необходимую поддержку этому процессу.

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