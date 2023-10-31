Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами

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30 октября в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге состоялась встреча между начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковником Али Нагиевым и генеральным секретарем Организации Марией Пейчинович Бурич, на которой азербайджанская сторона подписала Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами.

Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности.

Согласно информации, генеральный секретарь расценил присоединение Азербайджана к этой Конвенции как важное событие, говоря о двусторонних отношениях, сложившихся на протяжении многих лет, выразил уверенность в том, что сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться.

Генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич отметила, что Совет Европы всегда придавал большое значение сохранению мира на Южном Кавказе, и организация может оказать необходимую поддержку этому процессу.