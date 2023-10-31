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Пункты оплаты и цены за пользование платной дорогой в Азербайджане

Пункты оплаты и цены за пользование платной дорогой в Азербайджане

Участок протяженностью 129 км новой автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией (протяженность 150 км), построенной от пос. Г.З.Тагиева, является платной.

Въезд и выезд платного участка этой дороги приведены ниже:

Въезд – пункт оплаты Ени Яшма, 0-й км, (52-й км существующей магистрали);
Выезд – пункт оплаты Ени Судур, 129-й км (22-й км дороги Гусар-Худат)

Перекрестки и соединения платной автомобильной дороги с другими дорогами:

– Пункт оплаты Гилязи, 23-км (75-й км существующей магистрали);
– Пункт оплаты Сиязань, 53-й км (105-й км существующей магистрали);
– Пункт оплаты Гяндоб, 85-й км, (1-й км дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама R1);
– Пункт оплаты Хачмаз, 107-й км, (19-й км дороги Губа-Хачмаз R4).

Водители, пользующиеся платной дорогой, должны платить только в зависимости от километража, который они проедут, начиная с пунктов взимания платы, с которых они въезжают на платную дорогу.

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