Кадыров посоветовал силовикам стрелять в лоб участникам массовых беспорядков

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В случае возникновения массовые беспорядки сможет остановить стрельба сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сказал глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии, заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

По словам Кадырова, силовикам при подавлении беспорядков в случае неповиновения сотрудникам полиции следует делать три предупредительных выстрела, а четвертый — уже «в лоб».

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — объявил Кадыров.