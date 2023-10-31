Россия по запросу Азербайджана экстрадировала четырех преступников

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Из России в Азербайджан экстрадированы четверо лиц, находящихся в международном розыске.

Информацию распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Генпрокуратура России удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции 4 граждан Азербайджана – Габиба Калтаева, Магеррама Мириева, Рашада Тагиева и Джамшида Бедирзаде.

Габиб Калтаев был объявлен в международный розыск в связи с основательными подозрениями в участии в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана и в проводимой с этой целью подготовкой, Магеррам Мириев – в связи с хулиганством, Рашад Тагиев и Джамшид Бедирзаде – в совершении мошенничества с нанесением ущерба в крупном размере.

Вышеуказанные лица были задержаны в России и 30 октября 2023 года в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста доставлены в Азербайджан.