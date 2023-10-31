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Президент Израиля назвал беспорядки в Махачкале «контролируемым антисемитизмом»

Президент Израиля назвал беспорядки в Махачкале «контролируемым антисемитизмом»

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы, «чистым и контролируемым» антисемитизмом.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt.

По словам Герцога, события в Махачкале являются шокирующими и вызывающими крайнее беспокойство. Президент Израиля считает, что произошедшее должно встревожить все правительства, так как представляет собой чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый. Герцог заявил, что случившееся было похоже на погром, но властям удалось его предотвратить.

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