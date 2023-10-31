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ООН требует открыть второй КПП для доставки гумпомощи в Газу

ООН требует открыть второй КПП для доставки гумпомощи в Газу

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ ООН (БАПОР) Филипп Лаззарини потребовал открытия второго КПП на границе Египта и сектора Газа для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что поступающий в настоящее время через КПП «Рафах» в сектор Газа объем продуктов и медикаментов «намного меньше необходимого», при этом «отключение услуг связи и интернета» в секторе также мешает работе гуманитарной миссии. Также Лаззарини сообщил о трагической кончине 60 работников миссии при обстрелах.

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