ХАМАС готов к обмену пленными с Израилем

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Палестинское движение ХАМАС готово совершить сделку по обмену пленными с израильской стороной. Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель радикалов Хазем Касем.

«ХАМАС готов освободить всех находящихся у него пленных в обмен на всех наших пленных, удерживаемых оккупантом (Израилем)», – сказал он. «Оккупант не получит своих пленных, кроме как через сделку по обмену, которая распространится на всех наших пленных», – добавил Касем.

«Правительству [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху кажется, что неизбирательными нападениями [на сектор Газа] оно может улучшить условия для освобождения пленных. Оккупант утверждает, что стремится освободить собственных пленных, но своими атаками лишь подвергает их жизни опасности», – продолжил представитель ХАМАС. «Нетаньяху продолжает распространять ложь, чтобы сбежать от своих неудач и несостоятельности», – считает Касем.

Он также отметил, что ХАМАС рассчитывает «справиться с нынешней битвой, опираясь на собственные силы и способность палестинского народа к сопротивлению».