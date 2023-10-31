Кирби: США посылают Ирану «серьёзное предупреждение»

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Соединённые Штаты посылают Ирану «решительное предупреждение» по поводу эскалации палестино-израильского конфликта в ближневосточном регионе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит телеканал CNN.

«Мы, конечно, будем действовать, если придётся, чтобы защищать наши войска и объекты … Это решительное предупреждение, которое Ирану необходимо усвоить», — сказал Кирби.

Как подчеркнул представитель Белого дома, президент США Джо Байден принял решение о задействовании двух ударных групп авианосцев на Ближнем Востоке, потому что Вашингтон «серьёзно относится к интересам национальной безопасности» в регионе.