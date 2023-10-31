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Израиль просит сограждан покинуть Северный Кавказ

Израиль просит сограждан покинуть Северный Кавказ

Власти Израиля повысили до максимального – четвертого – уровень опасности для израильтян на Северном Кавказе и настоятельно порекомендовали избегать поездок в этот регион, а находящимся там гражданам посоветовали покинуть его.

Об этом говорится в совместном заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля и МИД страны.

«После событий прошлой ночи [в аэропорту Махачкалы] и на фоне войны «Железных мечей» (операция израильской армии в секторе Газа) и опасений возможных нападений, массовых беспорядков и проявлений насилия против израильских/еврейских объектов на Северном Кавказе Совет национальной безопасности и МИД Израиля обновляют предупреждения о визитах в этот регион до самого высокого уровня опасности – уровень 4 (высокая степень немедленной угрозы)», – говорится в заявлении.

Согласно тексту, речь идет о «республиках Адыгея, Чечня, Дагестан (столица – Махачкала), Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, а также о Краснодарском и Ставропольском краях и городе Минеральные Воды».

«СНБ и МИД Израиля призывают избегать посещения этих районов в ближайшем будущем, а тех израильтян, кто там находится, – покинуть их как можно скорее. Кроме того, гражданам настоятельно рекомендуется обдумать необходимость поездок за границу в это время и быть в курсе последних предупреждений и рекомендаций по поведению на сайтах СНБ и МИД», – отмечается в заявлении.

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