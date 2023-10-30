Кадыров против еврейских погромов |
Гаджизаде опроверг «статистику» Еревана о якобы пострадавших в ходе антитеррористических мероприятий Азербайджана |
Армия Азербайджана – 24-я в мире |
Нетаньяху отверг прекращение огня в Газе (видео) |
ЦАХАЛ освободил одну военнослужащую |
Здесь с армянскими оккупантами провел последний бой Натиг Гасымов (видео) |
Финляндия заключит с США оборонное соглашение |
Фидан обсудил с представителями ЕС ситуацию на Южном Кавказе |
Французские правозащитники против армянских лоббистов |
Главное Политика

Байрамов обсудил ситуацию в регионе с коллегой из ОАЭ (фото)

Байрамов обсудил ситуацию в регионе с коллегой из ОАЭ (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран и ситуацию в регионе.

Подробно проинформировав другую сторону о мирных и реинтеграционных процессах в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных нашей страной, были устранены препятствия на пути мирных переговоров, а также реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, появились новые возможности для процесса миростроительства в этом направлении.

Было подчеркнуто, что наша страна, как всегда, полна решимости продвигать мирную повестку дня в этих благоприятных условиях, созданных для установления устойчивого мира в регионе.

Теги:
Из этой рубрики
Кирби: США посылают Ирану «серьёзное предупреждение»
Политика

Кирби: США посылают Ирану «серьёзное предупреждение»

2023/10/31, 00:45
Байрамов обсудил ситуацию в регионе с коллегой из ОАЭ (фото)
Политика

Байрамов обсудил ситуацию в регионе с коллегой из ОАЭ (фото)

2023/10/30, 23:33
Гаджизаде опроверг «статистику» Еревана о якобы пострадавших в ходе антитеррористических мероприятий Азербайджана
Политика

Гаджизаде опроверг «статистику» Еревана о якобы пострадавших в ходе антитеррористических мероприятий Азербайджана

2023/10/30, 23:20
Финляндия заключит с США оборонное соглашение
Политика

Финляндия заключит с США оборонное соглашение

2023/10/30, 19:57
Фидан обсудил с представителями ЕС ситуацию на Южном Кавказе
Политика

Фидан обсудил с представителями ЕС ситуацию на Южном Кавказе

2023/10/30, 18:43
Байрамов отправился с официальным визитом в Абу-Даби
Политика

Байрамов отправился с официальным визитом в Абу-Даби

2023/10/30, 15:28
Турецкий план ближневосточного урегулирования
Политика

Турецкий план ближневосточного урегулирования

2023/10/30, 14:20
Пашинян заявил о согласовании с Баку трех принципов мирного договора
Политика

Пашинян заявил о согласовании с Баку трех принципов мирного договора

2023/10/30, 10:52
Бордюжа не представляет Армению без ОДКБ
Политика

Бордюжа не представляет Армению без ОДКБ

2023/10/30, 10:35