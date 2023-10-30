Байрамов обсудил ситуацию в регионе с коллегой из ОАЭ (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран и ситуацию в регионе.

Подробно проинформировав другую сторону о мирных и реинтеграционных процессах в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных нашей страной, были устранены препятствия на пути мирных переговоров, а также реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, появились новые возможности для процесса миростроительства в этом направлении.

Было подчеркнуто, что наша страна, как всегда, полна решимости продвигать мирную повестку дня в этих благоприятных условиях, созданных для установления устойчивого мира в регионе.