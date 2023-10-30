Гаджизаде опроверг «статистику» Еревана о якобы пострадавших в ходе антитеррористических мероприятий Азербайджана

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Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде привел в соцсети Х факты, опровергающие «статистику» МИД Армении о якобы пострадавших в ходе антитеррористических мероприятий Азербайджана.

Он отметил следующее:

Азербайджан намеренно ограничил правила ведения боевых действий своих войск и принял всевозможные меры во избежание жертв среди гражданского населения, включая предупреждения на армянском языке, а также завершил антитеррористические мероприятия без жертв среди гражданского населения;

Ни одна международная организация, включая ООН и ее миссии по установлению фактов, а также организации, действующие в Армении, не подтвердили утверждения о жестоком обращении Азербайджана с гражданскими лицами и военнопленными;

Азербайджан сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасную среду для тех жителей Армении, которые пожелали покинуть Азербайджан. Это подтверждается освещением событий в местных СМИ и интервью местных армянских жителей.

«МИД РА намеренно вводит в заблуждение международное сообщество», – добавил Гаджизаде.