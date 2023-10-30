В Иране заявили, что США не дают ООН нормально функционировать

70 Просмотров

Соединенные Штаты и другие влиятельные государства мешают Совету безопасности (СБ) ООН нормально функционировать и выполнять свои прямые обязанности.

Такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает ТАСС.

«Международные организации, в том числе Совет безопасности ООН, показали, что в трудные времена они неспособны выполнить свою миссию по борьбе с кризисами и их предотвращению, – приводит его слова агентство Tasnim. – Различные государства, обладающие значительным влиянием на международной арене, а особенно – США, не позволяют Совету безопасности и ООН выполнять свои обязанности по поддержанию мира и безопасности».