Кремль о беспорядках в Махачкале |
В Карабахе обнаружили самодельные огневые установки (фото) |
Министр обороны Италии: Война будет долгой |
Армянский блогер подтверждает использование тактики «живого щита» |
Пашинян заявил о согласовании с Баку трех принципов мирного договора |
В аэропорту Махачкалы вновь неспокойно, десятки раненых (обновлено, фото, видео) |
Аэропорт Махачкалы закрыт до 6 ноября |
3 года назад ВС Азербайджана освободили из-под армянской оккупации еще 9 сел |
МИД Израиля вызвал российского посла |
Главное Общество

В Нефтчале чиновник задержан с поличным при получении взятки

В Нефтчале чиновник задержан с поличным при получении взятки

В Нефтчалинском районе должностное лицо задержано с поличным, при получении взятки за передачу в собственность государственного имущества.

Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Министерства экономики.

Сообщается, что преступные действия были пресечены в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В заявлении говорится, что дело касается торгов по купле-продаже земельного участка в Нефтчалинском районе, площадью более 1 гектара, вместе с построенным на нем объектом.

По итогам расследования были выявлены подозрения в том, что председатель аукционной комиссии, главный советник Ширванского территориального управления Госслужбы по имущественным вопросам Сейран Мамедов договорился передать данное государственное имущество гражданину за 22,5 тысячи манатов.

«Сейран Мамедов был пойман с поличным при получении части данной суммы взятки, при обыске в его служебном кабинете были обнаружены и изъяты ряд доказательств, имеющих значение для дела», – говорится в заявлении.

По факту возбуждено уголовное дело, Сейрану Мамедову было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Решением суда Сейран Мамедов заключен под арест.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Теги:
Из этой рубрики
Названо число лиц, переселенных на освобожденные земли Азербайджана
Общество

Названо число лиц, переселенных на освобожденные земли Азербайджана

2023/10/30, 15:35
Омбудсмен о задержанных карабахских сепаратистах: Им предоставляется возможность поддерживать связь со своими семьями
Общество

Омбудсмен о задержанных карабахских сепаратистах: Им предоставляется возможность поддерживать связь со своими семьями

2023/10/30, 15:19
Предотвращена контрабанда 53 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Общество

Предотвращена контрабанда 53 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/10/30, 14:29
В Нефтчале чиновник задержан с поличным при получении взятки
Общество

В Нефтчале чиновник задержан с поличным при получении взятки

2023/10/30, 13:51
Ильхам Алиев выделил 14 миллионов на строительство дороги в Иран
Общество

Ильхам Алиев выделил 14 миллионов на строительство дороги в Иран

2023/10/30, 13:40
Завтра в Баку будет тепло и туманно
Общество

Завтра в Баку будет тепло и туманно

2023/10/30, 13:12
В Ясамальском районе Баку найдено ружье (видео)
Общество

В Ясамальском районе Баку найдено ружье (видео)

2023/10/30, 12:34
Азербайджан подал в Международный суд иск против Армении, основанный на доказательствах в тысячу страниц
Общество

Азербайджан подал в Международный суд иск против Армении, основанный на доказательствах в тысячу страниц

2023/10/30, 12:10
Азербайджан снова направил гумпомощь украинскому народу
Общество

Азербайджан снова направил гумпомощь украинскому народу

2023/10/30, 11:41