Саакашвили заявил о проникших в Грузию диверсантах из России

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Михаил Саакашвили, осужденный в Грузии и находящийся в частной клинике с мая 2021, считает, что в страну проникла «диверсионная группа» из РФ с целью захвата власти.

Соответствующее заявление экс-глава государства сделал по видеосвязи на заседании суда по делу о растрате им государственных средств в крупном размере, передает ТАСС.

«По моей информации, [в Грузию] вошла диверсионная группа, которой поручено в условиях беспорядков захватить власть в свои руки и дестабилизировать страну», – утверждал Саакашвили, добавив, что группа вооружена.

Экс-президент призвал создать «горячую линию гражданской обороны», на которую можно будет звонить по поводу «информационных провокаций этой российской диверсионной группы».