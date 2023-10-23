В Армении высказались об отношении к российской переговорной площадке

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Армения не бойкотирует российскую площадку переговоров с Азербайджаном. Об этом заявил журналистам глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян, передает Sputnik Армения.

У политика поинтересовались, почему армянская сторона участвует в переговорах в Тегеране, но отказывается от встреч, так или иначе связанных с Россией. Как известно, премьер Армении и глава МИД отказались от участия в саммите СНГ в Бишкеке, который состоялся 13 октября.

Депутат заявил, что Армения была и остается членом ОДКБ и других постсоветских интеграционных структур, и принимает участие в мероприятиях этой организации. На вопрос, бойкотирует ли Армения российскую площадку, Кочарян заявил: «Конечно не бойкотирует. Пока не бойкотирует».