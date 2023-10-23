«Азеристиликтеджизат» предупреждает граждан о договорах

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ОАО «Азеристиликтеджизат» приступило к заключению договоров с гражданами из категории потребителей.

Согласно п. 1.4 «Правил использования тепловой энергии», утвержденных постановлением Кабинета министров от 5 сентября 2023 года, услуги по отоплению и горячему водоснабжению должны предоставляться на основании договора, заключенного между предприятием энергоснабжения и потребителем.

В связи с этим сотрудники «Азеристиликтеджизат» просят потребителей предоставить необходимые документы для заключения договора – удостоверение личности собственника квартиры и копию выписки. На основании соответствующих документов между «Азеристиликтеджизат» и потребителем заключается договор.

Использование услуг теплоснабжения будет считаться незаконным при отсутствии соответствующего договора.

Для получения дополнительной информации потребители могут обратиться на горячую линию учреждения по короткому номеру (012) 956.