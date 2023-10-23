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Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 19-24° тепла.

Атмосферное давление опустится с 762 мм. рт. ст. до 758 мм. рт. ст. Относительная влажность составит ночью 80-90%, днем 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в ряде горных и предгорных районов ожидается переменный дождь. В отдельных местах кратковременный ливень с грозами, в высокогорье возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

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